A aproximação entre o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), e o deputado federal Alex Manente (Cidadania), após a intensa disputa eleitoral do ano passado, é gesto que deve ser compreendido como sinal de maturidade política. Embora tenham travado uma das campanhas mais duras da história recente da cidade, com trocas públicas de acusações, os dois líderes deixaram as divergências de lado para viabilizar investimentos importantes. O anúncio do repasse de R$ 20 milhões em emendas parlamentares, destinado principalmente à saúde, representa não apenas reforço à administração, mas exemplo de que interesses institucionais devem se sobrepor aos embates partidários.

O gesto revela disposição em construir pontes no presente. Em um cenário em que lideranças muitas vezes prolongam confrontos eleitorais por conveniência política ou por cálculo estratégico, a decisão de Marcelo Lima e Alex Manente de retomar o diálogo em favor da cidade oferece contraponto louvável. A justificativa apresentada por ambos, de que o “espírito público” orienta essa aproximação, traduz postura que deveria ser mais comum entre adversários que, durante o período eleitoral, afirmaram compromisso com o bem-estar coletivo. A disputa de 2024 foi dura, mas o eleitor escolheu. A partir daí, os atores políticos têm a responsabilidade de respeitar esse resultado e atuar pelo interesse comum.

Outras cidades do Grande ABC, cujos protagonistas políticos continuam imersos em disputas estéreis, têm no episódio de São Bernardo uma oportunidade para refletir. As eleições de 2024 passaram, mas em alguns municípios os efeitos da polarização permanecem, travando iniciativas administrativas e criando obstáculos à cooperação institucional. A convivência entre grupos com visões distintas não exige alinhamento total, mas respeito mútuo e disposição para colaborar nos pontos em que há convergência. Marcelo Lima e Alex Manente demonstraram que é possível manter identidades próprias e, ainda assim, caminhar juntos em temas que impactam diretamente a população. São exemplos.