Frio e chuva marcam esta terça (1°) no Grande ABC

O primeiro dia de julho começou mais frio e úmido em todo o Grande ABC, de acordo com a previsão do Climatempo. Nesta terça-feira (1°), as temperaturas seguem baixas e a chuva deve persistir em boa parte da região.



Em Santo André, a máxima não deve passar de 15°C, com mínima de 13°C. O dia será chuvoso, com instabilidade também à noite. Situação semelhante é esperada em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que terão os mesmos registros de temperatura e tempo fechado durante todo o dia.



Em São Bernardo e Diadema, a chuva predomina durante o dia, mas deve perder força à noite, quando o céu fica menos carregado. Nestas cidades, os termômetros também variam entre 13°C e 15°C.



São Caetano é o único município com previsão de tempo sem chuva. Por lá, o sol aparece entre muitas nuvens e há períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade aumenta. As temperaturas ficam entre 13°C e 16°C, a maior máxima prevista para a região.



A combinação de frio e tempo úmido exige atenção para quem sai de casa: é recomendável reforçar os agasalhos e ter guarda-chuva à mão.