Rodovias têm lentidão e interdição entre a Capital e o Litoral nesta terça (1)

A manhã desta terça-feira (1) começou com trechos de lentidão nas principais rodovias administradas pela Ecovias, segundo atualização divulgada às 9h.



Na Rodovia Anchieta, motoristas enfrentam trânsito lento do km 63 ao 64,5, no sentido Litoral, por conta do grande volume de veículos comerciais que seguem em direção ao Porto de Santos. No sentido São Paulo, há lentidão do km 13 ao 10 e também entre o km 19 e o km 17, reflexo do fluxo intenso de veículos que retornam à Capital.



Na Interligação Planalto, há bloqueio total de pista tanto no sentido São Paulo quanto no sentido Litoral, o que pode impactar a fluidez do sistema.



Já na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, um acidente provoca lentidão do km 270 ao 264, no sentido Cubatão/São Paulo.



Nos demais trechos sob concessão da Ecovias, o tráfego segue sem grandes complicações. O tempo permanece encoberto na região de planalto, com registro de garoa no topo da serra e chuva fraca na interligação, o que exige atenção redobrada dos motoristas.