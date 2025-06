Seleção feminina de basquete domina reta final, vence o Canadá e segue invicta na AmeriCupW

A Seleção Brasileira feminina de basquete conquistou sua segunda vitória consecutiva na AmeriCupW 2025 ao bater o Canadá por 74 a 65, nesta segunda-feira, em Santiago, no Chile. Com atuação sólida de Damiris Dantas e Kamilla Cardoso, o time comandado por Pokey Chatman soube reagir após um segundo quarto instável e construiu a vitória com defesa agressiva, domínio no garrafão e leitura tática nos momentos decisivos.

O Brasil começou a partida com Alana Gonçalo, Bella Nascimento, Vitória Marcelino, Damiris Dantas e Kamilla Cardoso. A formação inicial mostrou entrosamento e intensidade desde os primeiros minutos, com marcação alta e bom ritmo em transição. O primeiro quarto foi equilibrado, mas com leve superioridade brasileira: 20 a 17. No entanto, no segundo período, a equipe sofreu um apagão ofensivo e defensivo, com baixa conversão nos arremessos de meia distância e dificuldades para conter o jogo físico canadense, indo para o intervalo em desvantagem de 38 a 34.

A resposta veio na segunda metade. Com mais movimentação ofensiva e ajustes na defesa do pick and roll, o Brasil retomou o controle no terceiro quarto, vencendo por 25 a 22. O último período, no entanto, foi o ponto alto da equipe. Com controle emocional, rodagem de bola inteligente e forte presença no garrafão, a Seleção Brasileira limitou o Canadá a apenas cinco pontos e fechou o jogo com um parcial de 15 a 5 - reflexo direto da queda física das canadenses e da leitura tática do time brasileiro.

Damiris Dantas foi o grande nome da noite: a ala-pivô anotou 24 pontos, pegou sete rebotes e impôs sua experiência nas duas pontas da quadra. Já Kamilla Cardoso brilhou com um double-double (19 pontos e 11 rebotes), sendo decisiva nos dois lados da tabela. Vitória Marcelino contribuiu com 11 pontos, enquanto Bella Nascimento (9) e Alana (7) mantiveram a consistência no perímetro. De Oliveira (6) e Cia (2) também pontuaram.

Pelo lado canadense, Shayeann Day-Wilson tentou liderar a reação com 14 pontos, três rebotes e cinco assistências, mas encontrou pouco apoio nos minutos finais. Kayla Alexander, com 10 pontos e 12 rebotes, também teve destaque individual, mas o coletivo canadense perdeu intensidade defensiva no quarto período e não conseguiu sustentar a vantagem construída no primeiro tempo.

Com o resultado, o Brasil soma quatro pontos no Grupo A, com duas vitórias em dois jogos, atrás apenas do Canadá, que tem cinco pontos por já ter disputado três partidas (duas vitórias e uma derrota). A Seleção verde e amarela segue em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

A equipe volta à quadra nesta terça-feira, às 12h40 (horário de Brasília), para enfrentar a República Dominicana, que tem uma vitória e uma derrota até aqui.