Governo do Estado abre inscrições para eleger o 'Mais Belo Idoso' de São Paulo

Estão abertas as inscrições para o 18º Concurso Mister IPGG - 2025, evento que elege o idoso mais belo do Estado de São Paulo. A competição, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, por meio do IPGG (Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia José Ermírio de Moraes), mantém as inscrições até o dia 23 de julho.

Homens com 60 anos completos ou mais e que residam no Estado de São Paulo, poderão se inscrever presencialmente ou por meio de um formulário. Com o objetivo de promover o aumento da autoestima e autocuidado, o evento propõe a reflexão de temas geracionais, a inserção social em todas as fases da vida, combatendo o etarismo.

Além do Mister IPGG o concurso nomeará outras cinco categorias: Mister Beleza, Mister Timidez, Mister Elegância, Mister Sorriso e Mister Simpatia.

A seleção dos finalistas do concurso acontecerá no dia 29 de julho, com participação presencial de todos os inscritos. Os 15 indicados participarão de dois ensaios técnicos nos dias 31 de agosto e 5 de agosto. A grande final acontece em 8 de agosto.

“Mais do que um desfile, o evento é um espaço de valorização do envelhecimento, que estimula o respeito, a convivência intergeracional e o combate ao etarismo”, comenta Francisco Souza do Carmo, coordenador do curso de Especialização Multiprofissional do IPGG.

Serviço

Inscrições para o 18° Concurso Mister IPGG

Data: Até o dia 23 de julho

Link para inscrição: https://forms.office.com/r/0aaGCgDK5s

Endereço para inscrição presencial: Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 34 São Miguel Paulista – São Paulo - SP

Telefone: (11) 2030-4086 ou (11) 2030-4087