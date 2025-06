Garantido volta a vencer Festival de Parintins após seis anos

O Boi Garantido voltou a fazer história em Parintins. Na apuração realizada nesta segunda-feira (30), o bumbá vermelho e branco levou o troféu de campeão do 58º Festival Folclórico de Parintins, encerrando um período de seis anos sem títulos. O tema deste ano, “Boi do Povo, Boi do Povão”, exaltou as tradições amazônicas e a força popular que sustenta o festival há quase seis décadas.



A disputa com o Caprichoso foi acirrada do início ao fim. Nas três noites (27 a 29 de junho), o Garantido manteve a vantagem em todos os blocos avaliados, fechando a soma final com 1.259,1 pontos, contra 1.258,6 do adversário azul e branco.



Veja as notas noite por noite:



Boi Garantido



- Noite 1: 419,8



- Noite 2: 419,5



- Noite 3: 419,8



Total: 1.259,1



Boi Caprichoso



- Noite 1: 419,6



- Noite 2: 419,3



- Noite 3: 419,7



Total: 1.258,6



Ao todo, foram julgados 21 itens, divididos em três blocos, que analisam desde a apresentação cênica até a performance musical, coreografias, alegorias e evolução do espetáculo.



Maior campeão da história de Parintins, o Garantido agora soma 33 títulos e renova a festa para seus torcedores, que lotaram o Bumbódromo em mais um encontro que mistura tradição, identidade e paixão pela cultura popular amazônica.