Gumball retorna em outubro para novas aventuras no streaming

O Cartoon Network acaba de anunciar a data de estreia internacional de sua aguardada série original animada O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball, produzida pela Hanna-Barbera Studios Europe. A nova produção chegará ao Cartoon Network e à HBO Max no dia 6 de outubro. Para celebrar essa novidade, a série acaba de revelar sua vibrante sequência de abertura, desenhada por Jack Sachs, que também é o criador do novo logo.

Marcando o retorno à caótica cidade de Elmore, onde as leis da realidade são uma piada e a vida em família está longe de ser comum, a série dá continuidade ao humor surreal e às histórias malucas que a consolidaram como um sucesso em prêmios e aclamação entre fãs do mundo todo.

Criada e produzida por Ben Bocquelet, O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball é uma comédia animada com episódios de 11 minutos, que mistura diversos estilos visuais – incluindo animações 2D e 3D, CGI, fantoches, fotorrealismo e live-action – para compor um universo criativo, com estilo vibrante e humor afiado e metalinguístico. Matt Layzell e Erik Fountain atuam como produtores executivos e diretores da série, enquanto a trilha sonora é assinada por Xav Clarke, com direção de arte de Joe Sparrow.

O elenco de vozes originais é formado por Alkaio Thiele como Gumball, Hero Hunter como Darwin, Kinza Syed Khan como Anais, Teresa Gallagher como Nicole e Dan Russell como Ricardo.

Com seu humor autorreferente e metalinguagem afiada, O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball acompanhará novas e hilárias desventuras de Gumball, Darwin e os personagens excêntricos de Elmore – como Tina, a T-Rex assustadora com problemas de raiva; Carrie, a fantasma emo depressiva; João Banana, o palhaço da turma que ri de tudo; Senhorita Símio, a professora que ensina o segundo ano há 300 mil anos; e o diretor Brown, uma espécie de “lesma” com pelos, apaixonado pela Senhorita Símio.

A série, lançada em 2011 com o título O Incrível Mundo de Gumball, conquistou o público com retratos bem-humorados das imperfeições da infância, transformando o cotidiano em situações extraordinárias. A série nasceu quando Ben Bocquelet decidiu reunir personagens rejeitados de campanhas publicitárias em um único universo dentro de uma escola. Muitos dos habitantes de Elmore são inspirados na própria família do criador.

Confira abaixo a nova abertura: