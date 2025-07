O bom fotógrafo. Receitas de um mestre. Mario dos Santos Simões. Do Câmera Clube de Santo André. E as lições que deixou.

A origem do termo "almaço" vem da expressão antiga "à lo maço", que significa "em quantidade" ou "em bloco", referindo-se à forma como esse papel era vendido.

Fonte: Dicio – Dicionário Online de Português

A importância da luz

Texto: Mario dos Santos Simões

Em um curso que ministrei sobre fotografia me perguntaram qual o segredo de fotos tão bonitas. Respondi:

- Qualquer um pode fazer fotos que eu fiz desde que ame a fotografia.

Tenha uma boa câmera. Faça cursos. Procure literatura sobre o assunto. Aprenda tudo sobre luz. Fotografar entre 7h30 e 10h; e das 16h até quando houver luz.

Se possível, filie-se a um fotoclube. Beber na sabedoria dos mestres. Aceitar críticas. Ter paciência e esperar “aquela luz” para se obter uma ótima foto.

Principalmente, queimar muito filme. Ser observador para ver o assunto. Saber o que é “corte”, “composição”, “linha de fuga”, etc. O resto vem com o tempo. Ter dinheiro para gastar.

ILUSTRAÇÃO – Lições copiadas, buscamos ilustrar o texto de Mário Simões. Claro, com uma imagem significativa da sua obra. Qual delas, se na pasta “007” que nos confiou Simões deixou várias?

Escolhemos uma foto artística, “Símbolo”, que ilustra o catálogo do 14º Salão Internacional de São Paulo, realizado em 1955.

Naquele certame de exatos sete décadas atrás, Mário Simões encaixou uma segunda foto, “Ritmo Veloz”, cujo original deve fazer parte do acervo do Beltran Asêncio, outro craque do Câmera Clube de Santo André.

São saudosos: Simões, Beltran e todos os demais integrantes deste clube cuja história poderá ser reconstruída no 16º Congresso de História do Grande ABC, São Bernardo, novembro de 2025.

Crédito das fotos 1 e 2 – Mario dos Santos Simões

LADO ARTÍSTICO. A foto que Mário Simões batizou ‘Símbolo’, um PB (preto-branco) que sempre foi o seu preferido: no destaque, um autorretrato daquele que confiou à Memória um acervo único

CORAIS.

Ítalo-Brasileira.

Santo André em São Bernardo.

A música une duas cidades.

Vocês já estiveram na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo? Ela é nova, muito bonita, e sediará mais um encontro de corais em língua italiana, neste sábado.

Aceitem o convite do Marco Antonio da Silva, o Quico, presidente do Círculo Italiano de Toscana, em Riacho Grande.

Memória se incorpora a esta iniciativa e durante a semana apresentará os vários corais que vão se apresentar, todos devidamente fotografados por Ana Maria Lotto em encontros anteriores. Nesta semana, as fotos de 2024.

16º Encontro de Corais em Língua Italiana

Quando: sábado, dia 5, às 16h.

Local: auditório A001 da Universidade Federal do ABC, campus São Bernardo.

Endereço: Alameda da Universidade, bairro Anchieta.

Realização: Círculo Italiano de Toscana, de Riacho Grande.

Entrada grátis

Crédito da foto 3 - Ana Maria Lotto

DO ALTO DA RUA AIRÓ. Coral da Associação Ítalo-Brasileira, de Santo André. Regente: Reinaldo Sanches

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 1º de julho de 1975 – Edição 2786

FUTEBOL – Pelo Grupo B do Campeonato Paulista: no Estádio Bruno Daniel, Santo André 2, São José 1; em Sorocaba, São Bento 1, Saad, de São Caetano, 2.

NOTA DA MEMÓRIA – Santo André e São José tornou-se um clássico do futebol. Grandes confrontos aqui e em São José dos Campos, todos cobertos pelo Diário (rádio e jornal).

EM 1º DE JULHO DE...

1905 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra): acordo põe fim greve na Serraria Rio Grande.

Petersburgo, 1 – Na Polônia, a infantaria atirou sobre uma manifestação de socialistas, matando 20 participantes.

Lodz, 1 – O conselho de guerra condenou à morte três operários envolvidos nas últimas desordens. Nos hospitais faleceram 69 feridos.

Libano,1 – Os marinheiros sublevados submeteram-se com a condição de ter melhor alimento.

1940 – No domingo (30-6-1940), Aurélio Campos transmitia diretamente do novíssimo estádio do Pacaembu, Portuguesa 2, São Paulo 1.

Outros jogos daquele domingo: no Parque São Jorge, Corinthians 7, Comercial 0; em Santos, Santos 8, Juventus 1.

1955 – Repetia-se a greve dos portuários de Santos: 10 mil doqueiros parados.

Realizava-se campanha pela pavimentação das estradas de rodagem do Brasil, influência clara da nascente indústria automobilística.

Mesmo assim, aparentemente, o transporte ferroviário não era deixado de lado: anunciava-se o reaparelhamento das estradas de ferro no Norte, “com vultoso financiamento autorizado pelo presidente da República”.

1965 – Fundada a Sociedade Amigos de Vila Boqueirão, em São Caetano.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Assis. Elevado a município em 1917, quando se separa de Campos Novos de Paranapanema.

Em Roraima: Alto Alegre, Bonfim, Mucajaí, Normandia, São João da Baliza e São Luiz.

Também aniversariam em 1º de julho: Água Branca e Conceição do Piauí (PI), Guaraciaba (MG) e Iraí (RS).

Santo Aarão

1º de julho

Irmão de Moisés. Primeiro sumo sacerdote dos hebreus. Personagem importante na história do Êxodo: ajudou a liderar o povo de Israel para fora do Egito e à Terra Prometida.

Ilustração – blog Calendarr Brasil