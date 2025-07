Veja o obituário do Grande ABC deste dia 1° de julho de 2025

SANTO ANDRÉ

Anna Crossi Spina, 98. Natural de Amparo (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Rubens de Campos, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 26. Memorial Phoenix.

Maria de Lurdes Gomes, 75. Natural de Solidão (Pernambuco). Residia na Vila Francisco Martarazzo, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosa Iara de Brito, 75. Natural de Montenegro (Rio Grande do Sul). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sidney Miguel Bergamin, 72. Natural de Cambé (Paraná). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vicente de Oliveira, 72. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia em Santo André. Dia 5 de junho. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cícero Lopes do Nascimento, 63. Natural do Castel do Piauí (PI). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Autônomo. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Giovane Antero de Freitas, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Planalto, em São Paulo, Capital. Repositor. Dia 26, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa.

SÃO BERNARDO

Glória Maria Sant’Anna Pereira da Silva, 94. Natural de Santo André. Residia no Parque Industriário, em Santo André. Dia 26, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Odila de Fátima Mathias, 66. Natural de Varginha (Minas Gerais). Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Cristiane Fernandes, 50. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Maria Eleodora Varani, 101. Natural de Taubaté (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Pensionista. Dia 26, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Idalina Bortolucci Moretto, 87. Natural de Catanduva (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 26, em Diadema. Campos das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Alaíde Maria da Encarnação Mendonça, 85. Natural de Boa Nova (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Azarias Braz Pimenta, 70. Natural de Mauriti (Ceará). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 26. Vale da Paz.

Dijaci Xavier dos Santos, 59. Natural de Igaci (Alagoas). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Luzia Maria dos Anjos, 53. Natural da Barra do Mendes (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Ricardo Cerqueira dos Anjos, 53. Residia no Centro de Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Marcos Roberto Costa dos Santos, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Rodnei Maciel Ferreira, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Maria de Lourdes Ferreira, Correia, 89. Natural de Aguaí (SP). Residia no Jardim Guanabara, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Jorge Alves de Oliveira, 69. Natural de Suzano (SP). Residia no bairro Somma, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Cordélia Brito Silva Teixeira, 68. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.