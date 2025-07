Veja horóscopo desta terça-feira (1°) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo nesta terça-feira, dia 1° de julho de 2025, e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Prepare-se para um dia produtivo e ambicioso no trabalho, com ótimas surpresas à tarde! Com a Lua mudando para Libra, a noite promete animação com amigos e leveza no amor. Fique de olho nas redes sociais, um novo encanto pode surgir. Para quem já ama, a sintonia cresce!

Cor: SALMÃO

Palpite: 43, 09, 54

Seu mês começa com interações valorosas e camaradagem no trabalho. Prepare-se para boas notícias envolvendo a Justiça. Trabalho em equipe e novas parcerias estão favorecidos. Ative sua energia no amor para combater a rotina e avançar na conquista!

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 18, 45, 38

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta terça-feira (1°)



Signos: veja horóscopo desta terça-feira (1°) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião



Prepare-se para surpresas e mudanças, seja em casa ou no trabalho. Finalize um ciclo e abra espaço para boas energias. Flexibilidade é necessária, mas a Lua em Libra à noite promete animação! Seu bom humor será um trunfo e o romantismo no ar pode levar um flerte à um compromisso. Transformação e amor estão vindo!

Cor: VERDE

Palpite: 24, 04, 33

Sua habilidade para lidar com os outros segue em alta nesta terça, por isso, vale fazer um esforço para deixar o isolamento de lado, inclusive no trabalho. É hora de investir na comunicação se quiser expandir seus contatos e melhorar a convivência com os colegas, especialmente na parte da tarde. À noite, a Lua em Libra traz uma dose extra de paixão e promete apimentar os assuntos amorosos.

Cor: CEREJA

Palpite: 25, 52, 19