Signos: veja horóscopo desta terça-feira (1°) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo nesta terça-feira, dia 1° de julho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Hoje as estrelas favorecem sua prosperidade financeira! Aproveite para negociar, inovar e mostrar suas habilidades. No amor, com a Lua em Libra, as conversas e o romantismo estarão em alta. Prepare-se para fortes emoções na conquista!

Cor: PRETO

Palpite: 43, 36, 45

Você inicia aquele curso ou projeto pessoal que tanto sonha! Destaque-se no trabalho com sua dedicação e comprometimento. Financeiramente, seja cauteloso à noite e em questões de coração, esteja preparado para a movimentação! Busque segurança.

Cor: MARROM

Palpite: 17, 06, 44

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta terça-feira (1°)



Veja horóscopo desta terça-feira (1°) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Hoje, sua disposição para repensar a vida vai se destacar. Trabalhe de maneira mais independente e veja como as coisas fluem! A Lua entrando em seu signo à noite promete confiança e charme, perfeito para ganhar o coração do crush.

Cor: LILÁS

Palpite: 05, 40, 50

Acenda a chama de seus sonhos e projetos ambiciosos no trabalho hoje! Suas habilidades de se conectar com os outros estão em alta - compartilhe ideias e uma força com aliados. Convide amigos para um encontro divertido e impulsione suas chances na paquera. Corra contra o tempo, pois a noite traz mudanças.

Cor: CINZA

Palpite: 02, 27, 11