Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta terça-feira (1°)

O que os astros reservam para você nesta terça-feira, dia 1° de julho de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Você começa o mês com toda energia no trabalho, finalize tarefas pendentes e impressione os colegas. Suas finanças estão seguras, mas o sucesso financeiro depende do seu esforço. O romance fica mais animado à noite sob a Lua em Libra.

Cor: BRANCO

Palpite: 36, 27, 18

Direcione sua criatividade e charme para o trabalho hoje, use seu carisma para conquistar clientes e criar conexões! Paquere e encante à tarde, aproveitando momentos românticos. Mas, cuidado! Sua saúde e rotina também precisam de atenção.

Cor: PRATA

Palpite: 36, 02, 38

Atenção voltada para assuntos caseiros hoje! No trabalho, se estiver ligado a produtos e serviços do lar, sua produtividade decola. Use seu lado prático para superar desafios e, se precisar, recolha-se um pouco. À noite, a Lua ilumina seu paraíso astral, trazendo energia para arrasar na paquera. Se já tem seu parceiro, curta cada momento e fortaleça os laços.

Cor: VERMELHO

Palpite: 52, 46, 54

Você começa o mês expandindo seus horizontes e ousando mais no trabalho. Oportunidades promissoras vêm através de boa comunicação, especialmente após o almoço. Prepare-se, o crush pode finalmente enviar aquela mensagem! À noite, espere um clima mais calmo com a Lua em Libra.

Cor: AMARELO

Palpite: 15, 50, 44