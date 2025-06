Proteção às crianças e aos adolescentes

A proteção de crianças e adolescentes é uma urgência coletiva. O abuso e a exploração sexual ainda são formas silenciosas e cruéis de violência no Brasil, muitas vezes invisíveis por medo, vergonha ou falta de informação. A maioria desses casos ocorre dentro de casa, cometida por pessoas próximas às vítimas. Diante disso, é preciso escolher: ignorar ou agir. Na Vibra, escolhemos agir.

Proteger a infância não deve ser responsabilidade exclusiva do poder público. As empresas também têm papel essencial na transformação da sociedade. É necessário ir além da geração de empregos e do crescimento econômico. O setor privado possui alcance e influência para ampliar a conscientização, promover mudanças sociais e atuar ativamente na proteção de pessoas vulneráveis.

Foi com essa visão que nasceu o Movimento Violência Sexual Zero, reunindo mais de 150 empresas e instituições, como o Grupo Mulheres do Brasil, a Childhood Brasil, o Instituto Liberta e a própria Vibra.

O movimento incentiva as empresas a agirem em seus ecossistemas, alertando colaboradores, parceiros e comunidades para a urgência do tema. Reforçamos o nosso compromisso com campanhas internas de conscientização que devem alcançar mais de 750 mil colaboradores. Queremos ampliar o acesso à informação, incentivar o uso de canais de denúncia e mostrar que é possível mudar realidades.

A Vibra está presente em milhares de localidades, com mais de 8.000 postos de serviços no País. Isso nos dá não apenas responsabilidade, mas também a oportunidade de fazer a diferença.

Um frentista pode identificar sinais de abuso. Um caminhoneiro bem-informado pode ser um agente de denúncia. A informação salva vidas.

Relatório da Polícia Rodoviária Federal apontou mais de 17 mil pontos vulneráveis à exploração sexual infantil nas rodovias brasileiras – muitos próximos a postos de combustíveis. Nossa capilaridade nos coloca em posição estratégica para enfrentar esse problema com ações concretas.

Essa luta não é simples. Ela exige coragem, constância e cooperação. Mas temos convicção de que é possível mudar realidades quando todos assumem sua parte. Por isso, faço aqui um chamado: a outras empresas, líderes, colaboradores e cidadãos. O combate à violência sexual infantil precisa da união de todos. O silêncio, nesse caso, é conivente. E nós não seremos coniventes. Vamos construir um País onde cada criança cresça com dignidade, segurança e afeto. Proteger a infância é proteger o futuro.

Ernesto Pousada é CEO da Vibra.