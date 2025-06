Seleção masculina derrota a Itália na Liga das Nações de vôlei com 31 pontos de Alan

Com 31 pontos do oposto Alan, a seleção brasileira masculina passou pelo seu primeiro grande teste na Liga das Nações de vôlei neste sábado. A equipe comandada por Bernardinho venceu a Itália por 3 a 2 (25/22, 21/25, 33/31, 17/25 e 15/13) em Chicago, nos Estados Unidos, e se consolidou na liderança da competição com seis vitórias em sete jogos.

Honorato e Lukas Bergmann colaboram com a primeira vitória dos brasileiros sobre os italianos na Liga das Nações desde 2021 com 14 pontos respectivamente. Pelos italianos, o maior pontuador foi Romano com 24.

Depois de uma vitória fácil contra os reservas da China na quinta-feira, o Brasil iniciou o confronto com os atuais campeões do mundo desconcentrado. Com Michieletto no saque, os italianos abriram 3 a 0, mas o Brasil conseguiu se recompor defensivamente, aumentou o volume de jogo e assumiu o comando do placar no final do set para fazer 25/22.

No segundo set, a variação de ataque da Itália começou a funcionar, e o Brasil sentia dificuldades para armar os contra-ataques. Logo no início da parcial, os adversários abriram vantagem, forçando os saques. Os erros do time brasileiro se acumularam e permitiram que o rival marcasse 25/21 e empatasse a partida.

Maior pontuador do Brasil nas duas partidas anteriores, Alan começou a elevar seu nível de jogo no terceiro set, e o time chegou a liderar por 17 a 15 até sofrer quatro pontos seguidos. A Itália abriu 24 a 21, desperdiçou set points e viu o Brasil marcar 33/31. Alan, que havia marcado 9 pontos somando as duas primeiras parciais, foi responsável por quase metade do placar do Brasil no terceiro set: 15.

Após a ótima reação no fim da parcial anterior, o Brasil fez um quarto set desastroso. A Itália foi dominante, com ótimo saque e ataque eficiente, e em nenhum momento foi ameaçada. Com 25/17, os italianos forçaram o tie-break.

Os brasileiros conseguiram começar muito bem o tie-break e logo abriram 8 a 4. Parecia que a vitória seria uma questão de tempo, mas os italianos reagiram, encostaram no placar e empataram em 12 a 12. A seleção conseguiu manter a calma e num erro de saque dos italianos fechou em 15 a 13.

Depois de vencer os campeões mundiais, o Brasil fecha a segunda semana de jogos da Liga das Nações contra a vice-campeã olímpica, a Polônia, neste domingo, às 18h (de Brasília).