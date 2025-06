Bortoleto larga em 8º na Áustria; Norris faz a pole

Após dez etapas na temporada, Gabriel Bortoleto encontrou seu melhor ritmo no treino de classificação de Fórmula 1, para o GP da Áustria, neste sábado, e vai largar com sua Sauber pela primeira vez no top 10, em oitavo lugar. Na briga pela pole position, Lando Norris voou na pista e registrou 1min03s971 para confirmar o domínio da McLaren e o primeiro posto no grid, seguido por Charles Leclerc e Oscar Piastri, líder do Mundial.

O treino de classificação teve o início adiado em cinco minutos em decorrência dos acidentes da corrida sprint da Fórmula 2, encerrada poucos minutos antes. Porém, quando foram para a pista para o Q1, os pilotos imprimiram um ritmo forte, com vantagem para os mais rápidos no terceiro treino livre.

Não demorou para Lando Norris, líder das duas sessões anteriores, tomar a ponta com 1min04s672, seguido pelo companheiro de McLaren, Oscar Piastri, Max Verstappen e Lewis Hamilton. Disposto a alcançar o Q3, após mostrar um bom desempenho nos treinos livres, Gabriel Bortoleto fez boa volta com sua Sauber, 0s601 atrás de Norris, caiu para 16º e fez outra volta rápida para pular para quinto.

Enquanto o brasileiro fazia um bom trabalho e terminou a primeira parte do treino em oitavo lugar, 0s451 de Norris, seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, errou e terminou na última posição, sendo eliminado ao lado de Tsunoda, Ocon, Sainz, Stroll. Norris terminou na liderança, à frente de Piastri, Lawson e Gasly.

A Ferrari mostrou bom desempenho no início do Q2 e largou na frente. Leclerc cravou 1min05s446, à frente de Hamilton e Albon. Liam Lawson, da RB, e Max Verstappen chegaram a tomar a dianteira, mas a McLaren mandou seus carros para a pista e, sobrando na pista, fizeram os melhores tempos, com Norris, em 1min04s410, e Piastri, 0s146 atrás.

Com pneus usados e sem aderência, Bortoleto passou a encontrar problemas em sua Sauber e ficou em 14º lugar após sua volta rápida. A bandeira vermelha foi acionada a 5min42 do fim da sessão por causa de um incêndio no gramado ao lado do traçado, como havia ocorrido no Japão, e para limpar o excesso de sujeira no asfalto.

Após a liberação da pista, Bortoleto voltou com um ritmo forte e assumiu a terceira posição, a 0s436 de Norris, à frente de nomes como George Russell (Mercedes) e Lewis Hamilton (Ferrari), terminando em quinto lugar - assegurou pela primeira vez na Fórmula 1 uma vaga no Q3. Assim, o britânico novamente terminou na frente, seguido por Piastri, Leclerc, Verstappen e pelo brasileiro.

No Q3, com um desempenho muito acima das rivais, a McLaren travou entre seus pilotos a briga pela pole position. Norris fez 1min04s268, o melhor tempo do fim de semana, e superou o companheiro por 0s286. Leclerc também fez uma volta mais rápida que o australiano e assumiu o segundo posto, enquanto Bortoleto registrou o oitavo tempo, 1s073 atrás de Norris, em sua primeira tentativa - manteve o posto após a segunda volta.

Na reta final do treino, Norris confirmou a pole baixando o tempo para menos de 1min04, com mais de 0s5 de vantagem sobre o segundo colocado, Leclerc, confirmando o domínio no fim de semana. Líder do Mundial, Piastri largará em terceiro, à frente de Hamilton e Russell, na corrida deste domingo, às 10h (horário de Brasília), no circuito de Spielberg, na Áustria.

Confira o resultado do treino de classificação do GP da Áustria:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min03s971

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min04s492

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min04s554

4º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min04s582

5º - George Russell (ING/Mercedes), 1min04s763

6º - Liam Lawson (NZL/RB), a 1min04s926

7º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min04s929

8º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min05s132

9º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min05s276

10º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min05s649

Q2

11º - Fernando Alonso(ESP/Aston Martin), 1min05s128

12º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min05s205

13º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min05s226

14º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min05s288

15º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min05s312

Q1

16º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min05s329

17º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min05s364

18º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min05s369

19º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min05s582

20º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min05s606