Recreio da Borda ganha asfalto após água e esgoto regularizados

As ruas do Recreio da Borda do Campo, em Santo André, estão sendo recapeadas dentro das ações do programa Rua Nova. A iniciativa acontece após a conclusão de aproximadamente 2,5 mil ligações de água e esgoto no bairro, localizado em área de manancial da Represa Billings e que abriga cerca de 11,3 mil moradores.



Nesta etapa, a Rua Sagui da Serra está entre as primeiras a receber o novo asfalto, com 7.900 m² de pavimento. Outras vias que também devem ser contempladas incluem Ararajuba, Canguçu, Cervo do Pantanal, Condor, Garça Branca, Gavião Real, Jaguatirica, Jurueba, Marajuba, Sussuarana e Tatuaçu, somando quase seis quilômetros de melhorias viárias.



Durante visita à região, o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) destacou que o programa Rua Nova vai alcançar bairros em todas as regiões de Santo André. “Atendendo a um pedido antigo da comunidade, estamos iniciando uma grande transformação aqui no Recreio da Borda. São mais de dez ruas beneficiadas e vamos seguir avançando pela Vila Luzita, Centro expandido e muitos outros pontos”, afirmou.



O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira, explicou que o bairro já era parcialmente urbanizado, mas possuía pavimento de baixa qualidade. “Estamos reforçando a estrutura existente. Em áreas onde o uso de asfalto é restrito, utilizamos outras técnicas para melhorar a trafegabilidade, como o uso de pedrisco compactado”, disse. Ele também destacou que, para manter o escoamento natural da água, não estão sendo instaladas guias e sarjetas.



As melhorias acontecem após um trabalho coordenado com a Sabesp, que substituiu redes antigas e implantou novos pontos de coleta de esgoto. “Foi um trabalho completo no subsolo antes da chegada do asfalto. A Prefeitura acompanha e fiscaliza toda essa etapa”, complementou o secretário.



Morador da Rua Sagui da Serra há dez anos, Antônio de Deus Ferreira, de 73 anos, celebrou as mudanças no bairro. “Eu nunca vi tanta atenção com o Recreio. Agora temos água, esgoto e asfalto. Antes era só barro e buraco. Está tudo melhor, a gente está feliz”, resumiu.