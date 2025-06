A dor da alma é uma epidemia silenciosa, e o suicídio, tragédia evitável, ceifa mais de 700 mil vidas por ano, com números crescentes no Brasil. Como estudiosos, cristãos e cidadãos, buscamos unir ciência, espiritualidade e movimento para enfrentar essa realidade.

Este trabalho parte da convicção de que a fé não é passiva e que o corpo é templo do Espírito Santo (1Cor 6,19). Investigamos como religiosidade, espiritualidade e exercício físico atuam juntos na prevenção do suicídio, confirmando que sentir-se parte de algo maior e cuidar de si com propósito reduz o risco de desistir da vida.

Revisamos estudos de 2012 a 2024, mostrando que oração, meditação, vivência comunitária, louvor e contato com o sagrado oferecem suporte emocional e sentido de vida. Koenig afirma: “a religiosidade oferece um recurso vital em momentos de crise”. Essas práticas impactam o cérebro, aumentando serotonina, reduzindo a atividade da amígdala (ligada ao medo) e melhorando o controle emocional. Orar, meditar e se abrir à fé traz benefícios reais e mensuráveis.

Mas o corpo também precisa de cuidado. Caminhar, dançar, praticar esportes ou alongar-se é remédio contra depressão e ansiedade. O exercício libera endorfina e dopamina, melhorando o humor, sono, autoestima e saúde cerebral.

Pequenos gestos podem salvar vidas: um jovem que dança na igreja, uma senhora que participa da pastoral do idoso, um grupo que reza o terço caminhando. Fé e movimento, juntos, transformam.

A integração entre religiosidade, espiritualidade e atividade física forma um escudo contra o desespero, oferecendo proteção adicional contra comportamentos suicidas e complementando estratégias convencionais de saúde mental.

A Igreja tem papel como espaço de acolhimento e promoção de saúde, onde a fé também é cuidar da mente e do corpo. Gregório de Nissa ensinava que somos corpo, alma e espírito, uma unidade sagrada. Viktor Frankl dizia que a vida só se sustenta com sentido, e a fé autêntica oferece esse sentido, mesmo nas noites mais escuras da alma.

Cuidar da saúde mental não é fraqueza, é fé madura. Exercitar-se é um ato de louvor. Pedir ajuda é coragem. Viver, mesmo em meio às lutas, é uma oração silenciosa que ecoa até os céus.

Convidamos você, leitor, a abraçar esse caminho. Que nossas igrejas sejam espaços de vida plena. Que a esperança vença o silêncio. E que, juntos, possamos dizer a quem sofre: você não está só.

Renato da Silva Fernandez é padre. Ednei Fernando dos Santos é especialista em neuroanatomia e neurofisiologia. Marcelo Donizeti Silva é especialista em nutrição esportiva e funcional.