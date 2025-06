Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda passarão por manutenção programada nesta semana

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, informa o calendário de manutenções programadas para esta semana. As intervenções serão realizadas em horários de menor movimento e têm como foco o aperfeiçoamento da infraestrutura ferroviária. Confira abaixo os detalhes:

Linha 8-Diamante

No sábado (28), das 4h às 20h, os intervalos dos trens serão de aproximadamente 10 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi. Das 20h à 0h, os intervalos serão de cerca de 20 minutos no mesmo trecho.

No domingo (29), das 4h à 0h, haverá intervalos de aproximadamente 20 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9-Esmeralda

Nos dias 24, 25, 26 e 27/6, das 23h à 0h, a circulação de trens terá intervalos de cerca de 15 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal.

No domingo (29), das 4h às 19h, os trens circularão com intervalos de aproximadamente 25 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal. Das 19h à 0h, os intervalos serão de aproximadamente 20 minutos no mesmo trecho.