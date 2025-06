Bruna Biancardi abre álbum com registros de momentos de lazer em família: 'Dias maravilhosos'

Ao que tudo indica, o período que Bruna Biancardi passou no Rio de Janeiro com a família foi repleto de boas memórias. A influenciadora, que é mãe de Mavie e está grávida de sua segunda filha com Neymar Jr., abriu um álbum de fotos nas redes sociais repletos de registros na Cidade Maravilhosa.

As imagens mostram a sessão Lilo & Stitch que ela e o jogador de futebol curtiram com Mavie, a filha fazendo cupcakes, cliques da diversão da praia, momentos de lazer entre amigos e sessão de pintura de livros de colorir. A publicação ainda conta com várias fotos da famosa exibindo a barriga de grávida.

Na legenda do post, Bruna escreveu:

Só pra deixar registrado no feed um pouquinho dos dias maravilhosos que vivemos no RJ.

Vale lembrar que Bruna Biancardi e Neymar Jr. já são oficialmente casados no papel. Mavie, a primeira filha do casal, nasceu no dia 6 de outubro de 2023. Agora eles aguardam a chegada da caçulinha da família, que se chamará Mel.