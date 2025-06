Amado Batista lamenta notícias envolvendo seu casamento e nega traição: 'Querem estragar tudo'

Amado Batista não está gostando nada das notícias envolvendo o seu casamento! Na tarde desta sexta-feira, dia 27, o cantor usou suas redes sociais para se pronunciar sobre os rumores de crise e traição.

Visivelmente irritado com tudo que foi falado na internet, Amado garantiu que não existe absolutamente nada em sua relação, e que está tudo bem.

"Seus fofoqueiros. Deviam ter vergonha na cara de estarem inventando tanta mentira sobre eu e minha mulher. Tem nada com a gente, está tudo maravilhoso, vocês querem estragar tudo. Que isso. Vocês não têm notícia e ficam inventando notícia da gente para passar para as pessoas. Que vergonha. Ainda bem que nós não temos nenhum motivo e nem cara para trair um ao outro porque a gente se gosta, se ama, ela é uma pessoa maravilhosa, não merecia isso de ninguém, principalmente de mim", disse.

egundo ele, tudo que aconteceu no show se trata de uma performance no palco e interação com o público:

"Como ela mesma disse: é um show. Em um show você precisa ter interação com o público, conversar, brincar. Faço isso há 50 anos, como ela disse a vocês. Não tem nada a ver, é brincadeira de show, não é o homem que está ali no palco falando aquelas coisas, é o artista, se divertindo com o público, cantando, e brincando porque cada música tem seu texto. Nunca viram meu show na vida? Na hora que verem alguma coisa que para vocês é notícia, vale a pena ter audiência, aí começam a falar esse tipo de coisa", seguiu.

E encerrou:

"Estou envergonhado de vocês, deviam ter vergonha do que estão tentando fazer. Vocês deviam pedir desculpas por estarem tentando estragar um casamento tão maravilhoso que é o da gente. Só tenho isso para dizer para vocês".

Na legenda, ele ainda escreveu:

Estou triste e envergonhado com voce^s falsos comunicadores! Por favor, ouc¸am com atenc¸a~o!

Além de Amado Batista, sua esposa também se pronunciou e afirmou que eles estão no auge do casamento.