Santos se reapresenta com Neymar e mira recuperação imediata no Campeonato Brasileiro

A sexta-feira foi dia de reapresentação no CT Rei Pelé. Após um período de paralisação por causa do Mundial de Clubes, que neste sábado inicia a sua fase de oitavas de final, os jogadores do Santos voltaram ao trabalho visando uma recuperação iminente no Campeonato Brasileiro. De contrato renovado, Neymar também trabalhou com o grupo na parte da manhã.

Após uma pausa de 15 dias, os atletas trabalharam em tempo integral e o dia foi reservado para a realização de exames e testes físicos. A partir de sábado, o grupo deve iniciar as atividades de campo sob o comando do técnico Cléber Xavier.

Na 15º posição com 11 pontos, a prioridade é engatar uma sequência de resultados positivos para mudar a sua realidade na classificação. O time da Vila tem a mesma pontuação do Internacional, primeira equipe na zona de rebaixamento, mas está fora da região da degola por ter mais vitórias que o clube gaúcho (três contra duas).

Durante a paralisação, quatro atletas deixaram o clube: o atacante Soteldo foi negociado com o Fluminense enquanto Léo Godoy acertou a sua ida para o Independiente da Argentina. O meio-campista Gabriel Verón não faz mais parte dos planos da comissão técnica e o atacante Julio Furch rescindiu seu contrato.

Entre os reforços, o lateral-direito Igor Vinícius esteve no clube nesta sexta-feira juntamente com seu empresário. Outro nome que a diretoria pretende anunciar nos próximos dias é o volante William Arão, ex-Botafogo e Flamengo.