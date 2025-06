Ministério da Saúde defende Juliette após fala sobre camisinha

O Ministério da Saúde se manifestou nesta sexta-feira (27) em apoio à cantora Juliette, após a artista ser criticada nas redes sociais por afirmar que usa preservativo com o namorado, o atleta Kaique Cerveny com quem tem um relacionamento fixo desde 2023.

A declaração de Juliette foi feita no programa Saia Justa, da GNT, onde ela disse: "Eu sempre fui muito, muito cuidadosa com isso, mas já tive relacionamentos onde a pessoa se recusava a usar preservativo e quando eu pedia, a pessoa dizia: ‘ah, então é você que tem alguma coisa?’ Ou então: ‘Se não for assim, eu não quero porque eu não consigo, porque é ruim’. Eu acabei relacionamentos por isso”, disse. “E hoje, todas as minhas relações recentes, eu faço como se fosse pré-nupcial. Pra você parar de usar a camisinha? Eu não paro, eu uso sempre, mas também já passei um episódio onde o parceiro tirou na hora do ato, escondido. Eu me assustei quando eu me vi, então depois disso, eu faço: estourou ou aconteceu alguma coisa? Eu estou segura, se é que a gente pode falar isso, é óbvio, mas eu tento de todas as formas me sentir protegida e cuidando da minha saúde", completou ela no programa.

Após a fala, uma onda de comentários inundou as redes sociais polemizando o tema. Nesta sexta-feira (27), a cantora voltou a se manifestar sobre as respostas. “Em choque com alguns comentários”, escreveu a artista, “Quando a vida sexual do outro tem mais relevância que a MENSAGEM de PREVENÇÃO, vacinação e saúde pública… TEM ALGO ERRADO”, finalizou.

Diante disso, o Ministério da Saúde saiu em defesa de Juliette, reforçando a importância da prevenção contra ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis): "A prevenção deve ser normalizada, nunca questionada. Camisinha é proteção contra HIV e outras IST, e seu uso deve ser incentivado em qualquer contexto. Quando a saúde vira alvo de julgamento, é preciso reafirmar o compromisso com a informação. Use camisinha. Proteja-se.”