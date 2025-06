Putin elogia Trump e afirma estar aberto a reunião com o presidente americano

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira, 27, após visita à Belarus, que valoriza os esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para resolver o conflito na Ucrânia e que, graças ao americano, "EUA e Rússia estão começando a se entender". "O que ele faz dentro do país, o que faz em relação à situação no Oriente Médio, e seus esforços para resolver a crise ucraniana. Valorizamos muito", disse Putin a jornalistas.

Em declaração exibida pela agência RT o líder russo disse que Trump demonstra empenho genuíno na busca por uma solução diplomática para a guerra. "Já disse isso antes e quero dizer publicamente agora: considero que o presidente Trump busca sinceramente uma solução para a questão ucraniana", declarou.

Putin também manifestou respeito pessoal por Trump e destacou os desafios enfrentados pelo republicano nos Estados Unidos. "Tenho muito respeito pelo atual presidente dos Estados Unidos. Ele percorreu um caminho muito difícil, complexo e perigoso para voltar ao poder e à Casa Branca. Ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato, e não foi a única", afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de um encontro com Trump, Putin disse estar aberto, mas ressaltou a importância da preparação. "Sempre estou aberto a contatos, a uma reunião. Sei que o senhor Trump também falou sobre a possibilidade de um encontro. Assim como ele, acredito que essas reuniões devem ser preparadas, e que, a partir delas, devemos alcançar novos patamares de cooperação", concluiu.