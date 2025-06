Veja o obituário do Grande ABC deste dia 28 de junho de 2025

SANTO ANDRÉ

Honorindo Amorim, 101. Natural da Barra da Estiva (Bahia). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Porteiro. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Augusta Apparecida Betin Bercho, 88. Natural de Amparo (SP) Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Apolonio da Silva, 87. Natural de Malta (Paraíba). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manuel Armorim Jesus Pedreira, 85. Natural de Portugal. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Maria das Graças da Silva, 76. Natural de Sericita (Minas Gerais). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Auxiliadora Alves, 75. Natural de Cambará (Paraná). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Manuela Morato, 74. Natural de Portugal. Residia no Jardim Ivone, em São Paulo, Capital. Dia 23, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Simão João Soares, 71. Natural de Belém de São Francisco (Pernambuco). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Carlos Hilário da Silva, 64. Natural de São Bernardo. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Cobrador de ônibus. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliana Conceição Pardo, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilson Roberto Soares Agostinho, 61. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Operador de raio X industrial. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Edmilson Fernandes Fidelis, 61. Natural de Rio Formoso (Pernambuco). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Porteiro. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvana Alexandre de Sousa, 58. Natural de Promissão (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral em Santo André. Operadora de caixa. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Orlando de Carvalho Lima, 56. Natural de Campo Grande (Mato Grosso do Sul). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Almoxarife. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ana Margarida Marques Fascio, 52. Natural de Belém do Pará. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Advogada. Memorial Maria Rodrigues de Paula, Macapá (Amapá).

Rodrigo Alexandre de Sousa, 36. Natural de Santo André. Residia no Parque Andreense, em Santo André. Conferente. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Felício Bento Zampieri, 97. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim De Lorenzo, na Capital. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Degmar dos Santos, 82. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Imperial, em Atibaia (SP). Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Elci Rodrigues do Nascimento, 66. Natural de Santana do Jacaré (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Alice Micai, 93. Natural de São Paulo. Residia na Vila Alpina. Dia 23. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Amadeu Radicchi, 92. Natural de Lençóis (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 23. Cemitério das Lágrimas.

Gilberto Rocha, 79. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Edson Carlos Maciel, 73. Natural de São Caetano. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 23. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Luiz Roberto da Silva, 69. Natural de São Caetano, Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Edson Deco Ramos, 67. Natural de São Paulo. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Edmilson Francisco dos Santos, 49. Natural de Jequié (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Odete Mendonça de Souza, 83. Natural de Itapecerica (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Cícero Rufino da Silva, 75. Natural de Caetés (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 23. Vale da Paz.

Carlos Roberto Goldoni, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Adelson Tonhá de Oliveira, 69. Natural de Santana (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Ubaldino Lúcio de Sousa, 66. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Carlos Roberto Nantes da Silva, 66. Natural de Mauá. Residia na Vila Léa, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIO GRANDE DA SERRA

Leonida da Silva, 73. Natural de Pedro de Toledo (SP). Residia no Recanto das Flores, em Rio Grande da Serra. Dia 23, em Santo André. Cemitério São Sebastião.