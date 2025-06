Mauá tem quadrilha, sertanejo e diversão no último Domingou

A edição de encerramento do Domingou Junino será realizada neste domingo (29), no Parque da Juventude, em Mauá, com uma programação recheada de música, brincadeiras e atividades para toda a família. A ação é promovida pela Prefeitura de Mauá em parceria com a Associação Tryade.



A animação musical começa ao meio-dia com a dupla sertaneja Guilherme & Falcon. Na sequência, às 14h, quem assume o palco é Wiltinho Sanfoneiro, trazendo um repertório típico de moda caipira para embalar a tarde.



Além dos shows, o espaço contará com brincadeiras tradicionais de festa junina, como pescaria, boca do palhaço, argola e corrida com colher. O público também poderá participar de atividades esportivas, como futebol, vôlei, badminton, mini tênis, tênis de mesa e triciclo familiar, além de aproveitar brinquedos infláveis e pintura facial. Todas as ações são gratuitas e acompanhadas por monitores.



Um dos momentos mais esperados do dia será a tradicional quadrilha, que ocorrerá em diferentes horários, com convites à participação do público.



O evento vai das 9h às 17h. Em julho, durante o recesso escolar, o Domingou continuará com nova programação, voltada às férias, que será divulgada nos próximos dias.



Serviço:

Domingou Junino – Edição de encerramento

Data: Domingo, 29 de junho

Horário: Das 9h às 17h

Local: Parque da Juventude – Rua Francisco Ortega Escobar, s/n, Vila Noêmia – Mauá

Entrada: Gratuita