Zé Felipe entra na Justiça para oficializar separação de Virginia Fonseca

Zé Felipe entrou com um processo para oficializar o divórcio de Virginia Fonseca, um mês após terem anunciado publicamente que não eram mais um casal. O processo foi oficializado no Tribunal de Justiça de Goiás e confirmado pela assessoria do cantor pelo Splash.

Ao portal, em nota, a equipe do filho de Leonardo explicou que "quando há menores de 18 anos envolvidos, é necessário haver um processo judicial para oficializar a separação". A separação entre ambos, segundo a nota, foi amistosa e sem desentendimento entre as partes.

Zé Felipe e Virginia são pais de três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 9 meses. O pedido de divórcio, de acordo com a equipe, terá guarda compartilhada dos filhos, tendo como referencial o lar materno.

Após o anúncio da separação, Zé Felipe sumiu das redes sociais. Depois, ele mostrou detalhes de sua nova mansão, que fica no mesmo condomínio da casa em que vivia com Virginia e as crianças. Veja detalhes aqui.

O patrimônio da influenciadora conta com uma mansão em Goiânia, jatinhos particulares e carros de luxo, além de algumas empresas cuja sociedade é compartilhada com Zé Felipe.

O Estadão entrou em contato com a equipe do casal e não obteve um pronunciamento até a publicação desta matéria. O espaço segue em aberto.

Divisão de bens

Por meio de suas redes sociais, na época do casamento, a influenciadora afirmou que a relação foi oficializada com a comunhão parcial de bens, o que significa que tudo o que foi adquirido pelo casal após a oficialização da relação pertence a ambos.

Apesar da afirmação de Virgínia, ela não explicou especificamente como funcionará a separação oficial do patrimônio.

Entenda a separação do casal

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram, em 27 de maio, o fim do casamento. Segundo comunicado sobre a separação publicado por eles nas redes sociais, os dois decidiram criar os três filhos como amigos, e não mais como um casal.

O anúncio ocorreu pouco depois de Virginia prestar depoimento na CPI das Bets. Ela "esteve envolvida em campanhas de marketing para casas de apostas", segundo a convocação da CPI no Senado, aprovada em novembro do ano passado.

Karol Gerez foi apontada como pivô da separação de Virginia e Zé Felipe. O cantor negou.