Crédito total cresce 0,6% em maio e atinge R$6,65 trilhões, diz BC

O saldo das operações de crédito do sistema financeiro aumentou 0,6% entre abril e maio, informou o Banco Central nesta sexta-feira (27). O estoque atingiu R$ 6,653 trilhões, uma alta de 11,8% no acumulado de 12 meses.

O saldo para pessoas físicas avançou 0,4% em maio e 12,3% em 12 meses. Para empresas, aumentou 0,8% no mês e cresceu 10,9% em 12 meses.

O estoque de crédito livre aumentou 0,5% em maio. O do crédito direcionado, com recursos do BNDES e poupança, subiu 0,7% na mesma comparação. Entre os recursos livres, os saldos para pessoas físicas e jurídicas avançaram 0,5% cada.

O total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 54,8% em abril (dado revisado) para 54,7% em maio.

Habitação

O estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física cresceu 1,0% em maio na comparação com abril, informou o Banco Central. O saldo atingiu R$ 1,222 trilhão, uma alta de 12,6% em 12 meses. O estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física cresceu 1,3% em maio, para R$ 363,3 bilhões. No acumulado de 12 meses, sobe 16,6%.