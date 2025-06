Veja a charge do Diário para o dia 27 de junho de 2025

Em nova visita a São Bernardo nesta quinta-feira (26), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) voltou a afirmar que as obras da futura Linha 20-Rosa de metrô terão início a partir do Grande ABC. A declaração ocorreu em meio ao pedido da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), presidida pela deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), para que o Metrô preste esclarecimentos sobre o projeto, sob o temor dos trabalhos começarem pela Capital e a região ficar em segundo plano.

Durante a entrega de 120 apartamentos da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) na região do Alvarenga, Tarcísio citou os projetos de mobilidade urbana previstos ao Grande ABC, como as linhas 14-Ônix de VLT (veículo leve sobre trilhos), que interligará Santo André a Guarulhos, e 20-Rosa, neste reafirmando: “Já está em projeto e a gente vai começar a obra pelo Grande ABC. Nós vamos ligar a região ao centro de São Paulo por metro”, discursou ao público.