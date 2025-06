Vazamento de óleo em rio deixa cidades de São Paulo e Paraná em alerta

Um vazamento de óleo no Rio Ribeira de Iguape fez cidades do Vale do Ribeira, na divisa entre São Paulo e Paraná, emitirem comunicados aos moradores da região sobre os riscos de contato e consumo da água devido ao acidente ambiental.

O CBH-RB (Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape) informou ter recebido denúncia formal da prefeitura de Adrianópolis, no Paraná, e da prefeitura de Itaóca, em São Paulo, sobre um vazamento de substância oleosa ainda não identificada. A substância teria saído do município de Adrianópolis e escoado até alcançar o leito do Rio Ribeira do Iguape, gerando risco ambiental significativo.

O CBH-RB, então, encaminhou a denúncia às autoridades competentes nos âmbitos federal e estadual. O Rio Ribeira abastece e sustenta diversas cidades do Vale do Ribeira.

A Prefeitura de Eldorado, em comunicado divulgado nas redes sociais, informou sobre o acidente ambiental e pediu à população que evite qualquer contato com a água do rio.

A Prefeitura de Iporanga alertou que, em caso de manchas ou alterações, a Defesa Civil ou a Secretaria do Meio Ambiente deveriam ser comunicadas.