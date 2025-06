Sérgio Guedes elogia Água Santa em pausa na Série D

Em boa fase na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, o Água Santa teve quase duas semanas de preparação até o próximo compromisso. A pausa poderia significar uma quebra de ritmo no elenco diademense, mas é vista com outro olhar por Sérgio Guedes, técnico do clube.

“Esse tempo serviu para que a gente ajustasse um pouco mais a equipe. É sempre bom descansar o elenco, mas não ficamos totalmente parados. Fizemos um amistoso para manter o ritmo e também tivemos retornos de jogadores que estavam lesionados”, explica. O jogo-treino disputado acabou em um empate sem gols contra o Ituano, que disputa a Terceira Divisão Nacional.

Após um desempenho instável nas primeiras rodadas, o Netuno engatou uma boa sequência, que já dura quatro jogos invictos. A série rendeu ao clube a vice-liderança do Grupo A-6, com 14 pontos.

Mesmo assim, o comandante ainda evita pensar no futuro, e não dá como certa a classificação à segunda fase. “Os jogos do nosso grupo estão todos muito equilibrados, não temos como antecipar nada. Ações pequenas, detalhes, estão determinando uma vitória ou uma derrota”, comenta.

Pela décima rodada da fase de grupos, no próximo sábado (28), o time diademense encara o Rio Branco, fora de casa. O primeiro encontro entre as equipes, na Arena Inamar, não acabou de forma boa para o Água Santa, com derrota por 2 a 1. O jogo se trata de um confronto direto, já que o time capixaba é o terceiro colocado, um ponto atrás do Água Santa

Desta vez, Sérgio Guedes prefere transferir a pressão para o lado rival e espera que o elenco mantenha o ritmo das rodadas recentes.<EM>“O mando é do adversário, então a responsabilidade está com eles. Estamos em um bom momento no campeonato e vamos em busca de mais uma boa apresentação para conseguir o resultado”, finaliza.