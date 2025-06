Mundial de Clubes mostra, de novo, o desejo da Globo em sair na frente

Não só agora, mas de muito tempo, a presença do esporte sempre foi estimulada e considerada imprescindível para toda e qualquer TV aberta que se preze, por aí, de forma especial e direta o futebol.

Hoje, no quadro geral, SBT, Globo, Record e Rede TV! têm as suas competições asseguradas, todas devidamente comercializadas e oferecendo generosos números de audiência.

A única ausente, lamentavelmente, é a Band, que, um dia, já foi o ‘canal do esporte’.

Por exemplo, o Mundial de Clubes em curso e só agora entrando nas oitavas de final, é uma competição que os canais Globo, com certeza, não irão esquecer tão cedo, tamanha a repercussão e os bons resultados.

Uma prova a mais de que nada na televisão, como em praticamente tudo, se dá por acaso.

Assim como só a Globo também, tem, até agora, os direitos da Copa do Mundo de seleções, nos Estados Unidos, México e Canadá, no ano que vem.

Fora um ameaço da Record, mas, por enquanto, nada além de um “quem sabe”, nenhuma outra grande TV demonstrou interesse em também querer transmitir.

Vale o detalhe: para 2026, a Globo nem se interessou em comprar a exclusividade, numa dessas apostando forte no seu taco ou mesmo na certeza de que ninguém irá se atrever e nem querer lhe fazer qualquer sombra.

TV tudo

E o depois?

Há uma certa expectativa, tanto do lado de dentro como fora, sobre o futuro da programação da Globo após o Mundial de Clubes. Se haverá ou não a antecipação dos horários de parte da grade no encerramento do torneio. Só que nada, por enquanto.

Curioso isso

No mesmo instante em que a Globo, mesmo sofrendo tropeços, busca incessantemente ser a melhor, o acanhamento ou resignação das outras também chama atenção. Falta, será, o quê?

Aos trabalhos

Na TV Jovem Pan está tudo muito em torno da Marcia Dantas, por aí se entenda a montagem de sua produção e gravação de pilotos. O seu programa vai estrear no dia 7, às 14h.

Bom nome

Em cima dos principais acontecimentos, o Roda Viva, da Cultura, confirmou o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, para o programa da próxima segunda-feira. Bem a propósito a escolha, afinal, acabaram de jogar nas nossas costas a conta de mais 18 deputados.

Só sobra na gente

Devemos ter boa vontade e tentar entender esse aumento no número de deputados federais e as suas consequências. Afinal, deve ser difícil para os atuais 513 dar conta de tudo, toda semana, das terças às quintas-feiras. Com esses a mais vai aliviar um pouco. Ah, e ainda bem que agora está começando mais um período de férias.

Em estudos

O SBT ainda não bateu o martelo sobre nome e conceito do novo programa do João Silva. Algumas possibilidades, a respeito de tudo, vão sendo avaliadas. Mas está de pé o desejo de estrear em agosto.





Meio assim

Novidades zero sobre a TV Gazeta e a montagem da sua nova direção. Existem rumores de que, a exemplo do que aconteceu na Cultura, pretende-se contratar uma empresa de ‘headhunters’ para auxiliar nos trabalhos.

Tema musical – 1

Com estreia segunda-feira, às 7 da manhã, na Band, a novela Valor da Vida traz na abertura a música Tem Três. É de autoria de Thales Lessa, com a participação de Gusttavo Lima.

Tema musical – 2

A Globo convidou Lauana Prado para a música de abertura de Êta Mundo Melhor! – que em Êta Mundo Bom! foi interpretada pelo Suricato: “O sanfoneiro só tocava isso”. Para essa versão, Suricato foi chamado para fazer a guitarra.