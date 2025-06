Reformas em unidades médicas ampliam número de atendimentos em Ribeirão

A Prefeitura de Ribeirão Pires informa que, após ter investido na modernização das Unidades de Saúde da Família Jardim Luzo e Parque Aliança já foram realizados mais de 120 mil atendimentos em dois anos, após a entrega das obras.

Em junho de 2023, a Prefeitura inaugurou a maior unidade de saúde do município no bairro Parque Aliança. Foram 8 anos de obras abandonadas e retomadas na gestão de 2021-2024. Moradora do bairro, Fátima dos Santos, 56 anos, elogiou a qualidade da estrutura e o atendimento.

“Moro aqui há 35 anos, esse espaço aqui era abandonado e hoje temos uma unidade aqui que é a melhor. Tudo que a gente precisa está aqui e somos privilegiados por ter uma unidade como essa com profissionais tão capacitados”, disse Fátima.

Já a USF Jardim Luzo passou por reforma e expansão, tornando-se referência para moradores da região. Entre os atendidos está Maria Aparecida Seto, 76 anos. “Sou moradora há 40 anos aqui do bairro e estou muito feliz com essa unidade de saúde. Os médicos são muito bons, a ginástica que fazemos é maravilhosa, a equipe de assistência social é atenciosa”, disse Maria Aparecida.

“Lidamos com vidas e, por isso, cada investimento precisa se traduzir em melhorias reais para a população”, disse o prefeito Guto Volpi.