São Bernardo já inscreve para mamografia gratuita

São Bernardo terá no Paço, entre 1º e 5 de julho, das 8h às 16h, uma unidade móvel de mamografia que realizará exames gratuitos no local. A ação se dá em parceria da Secretaria de Saúde de São Bernardo com a instituição Américas Amigas e o Hospital do Câncer da cidade de Patrocínio, em Minas Gerais. A iniciativa quer ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e garantir acolhimento, cuidado e inclusão às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Os atendimentos são feitos mediante inscrição prévia no site da Américas Amigas (https://www.americasamigas.org.br/mamografias-gratuitas) e triagem social, priorizando quem mais precisa. O câncer de mama é a principal causa de morte por câncer entre mulheres no Brasil, segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer). Quando diagnosticado precocemente, as chances de cura podem chegar a até 95%.

Os atendimentos da unidade móvel são destinados para mulheres a partir dos 40 anos, sem limite de idade, homens com indicação clínica ou suspeita diagnóstica e apresentação de pedido médico, mulheres trans com mais de 40 anos e em uso de hormônios femininos há mais de cinco anos e homens trans com mais de 40 anos com presença de tecido mamário.

A unidade móvel é equipada com mamógrafo digital, ultrassom e equipe médica para realização dos exames e emissão dos laudos logo após o atendimento, o que agiliza a jornada diagnóstica e evita deslocamentos das pessoas beneficiadas pela iniciativa, que se dá com patrocínio da empresa Viação Piracicabana.