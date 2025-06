Palmeiras x Botafogo no Mundial será apitado por francês eleito melhor árbitro do mundo em 2024

A Fifa definiu que François Letexier será o responsável por apitar o duelo entre Palmeiras e Botafogo, marcado para as 13 horas de sábado (horário de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial do Clubes. O francês de 36 anos foi eleito, em 2024, o melhor árbitro do mundo pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol).

"Aos 35 anos, François Letexier tornou-se o Melhor Árbitro do Mundo da IFFHS 2024 devido à sua figura de liderança na arbitragem mundial, encarregado de arbitrar partidas de prestígio a nível nacional e europeu", disse o IFFHS ao justificar a escolha. "Ele controlou bem jogos de alta intensidade com atuações excepcionais!", concluiu.

O ranking elaborado pela instituição, e divulgado em dezembro do ano passado, incluiu também dois brasileiros: Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio, em nono e décimo lugares, respectivamente.

Em 2024, Letexier foi o árbitro de partidas de muito peso para o futebol europeu, como a final da Eurocopa, vencida por 2 a 1 pela Espanha contra a Inglaterra. Ele também trabalhou em Liverpool 2 x 0 Real Madrid e Borussia Dortmund 2 x 3 Barcelona, na fase de grupos da Champions League. Em 2025, também no torneio europeu, esteve em Real Madrid 1 x 2 Arsenal, pelas quartas de final.

"Ele foi nomeado pela Uefa para arbitrar a final da EURO-2024 entre Espanha e Inglaterra em julho e os jogos mais importantes da Liga dos Campeões: Liverpool x Real Madrid e Borussia Dortmund x FC Barcelona, nos quais controlou bem jogos de alta intensidade com atuações excepcionais", disse IFFHS ao justificar a escolha.

No Mundial de Clubes, Letexier apitou a vitória por 1 a 0 do Benfica sobre o Bayern de Munique, jogo em que aplicou três cartões amarelos. Durante a partida, ele anulou um gol de Kimmich, do time alemão, por participação de Kane, em posição de impedimento.