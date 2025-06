Aníbal Moreno faz parte do treino do Palmeiras e ainda é dúvida para oitavas do Mundial

Todo cuidado é pouco. Após perder o zagueiro Murilo com grave lesão muscular no Mundial de Clubes, a comissão técnica do Palmeiras vem se precavendo com o argentino Aníbal Moreno visando as oitavas de final com o Botafogo, sábado, na Filadélfia. Nesta quinta, o volante foi preservado de parte das atividades.

Apenas no treinamento desta sexta-feira, na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, que o retorno, ou não, do volante, será decidido pelo técnico Abel Ferreira. Moreno já está curado do edema na coxa direita, mas vem treinando em intensidade mais baixa que os demais companheiros evitando novo problema.

O Palmeiras usou as atividades do dia para ajustar a estratégia que utilizará diante do Botafogo no Lincoln Financial Field, a partir das 13 horas de sábado (horário de Brasília). Abel destacou o treino para aprimoramento tático.

A quinta-feira palmeirense começou com vídeo sobre o 'inimigo íntimo' Botafogo, com o qual o clube vem travando grande rivalidade nas duas últimas temporadas. Depois, a equipe foi a campo realizar trabalho de posicionamento. Depois de sofrer diante do Inter Miami, ajustes se tornaram necessários contra novas e desagradáveis surpresas.

Murilo permaneceu no Núcleo de Saúde e Performance montado pelo Palmeiras no hotel, enquanto Moreno deixou a parte final dos trabalhos. Abel Ferreira ainda ensaiou o que o time deve fazer em campo reduzido e cobrou constante movimentação de seus comandados.

Depois de dois jogos em New Jersey (0 a 0 com o Porto e 2 a 0 no Ah-Ahly) e outro em Miami (2 a 2 com o Inter Miami), o Palmeiras se prepara para jogar em seu terceiro estádio no Mundial de Clubes, na quente Filadélfia, com previsão de temperatura acima dos 30 graus na hora do duelo das oitavas no Lincoln Financial Field.