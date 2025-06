Imagine Dragons anuncia shows no Brasil em 2025; veja datas, preços e como comprar

A banda norte-americana Imagine Dragons confirmou o retorno ao Brasil com três apresentações marcadas para o mês de outubro.

Os shows da turnê Loom acontecem no dia 26, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte; no dia 29, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília; e no dia 31, no Estádio MorumBIS, em São Paulo.

Conhecida por sucessos como Believer, Demons, Thunder e Radioactive, a banda promete performances cheias de energia, com grandes hits e forte conexão com o público.

Formado em Las Vegas, o grupo acumula prêmios, recordes e certificações de diamante, consolidando sua posição como um dos nomes mais importantes do rock contemporâneo.

Quando começam as vendas

Os ingressos estarão à venda exclusivamente pelo site da Ticketmaster.

A pré-venda exclusiva para clientes Santander Select e Private Banking, com cartões elegíveis, será no dia 1º de julho, a partir das 13h no site e às 14h nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço).

Clientes do banco com outros cartões, exceto os de viagens, poderão comprar os ingressos em pré-venda no dia 2 de julho, nos mesmos canais e horários.

A venda de ingressos para o show do Imagine Dragons para o público geral começa no dia 3 de julho. Será permitido comprar até oito ingressos por CPF, limitados a três meias-entradas.

Valores dos ingressos por setor - Belo Horizonte

Cadeira Superior - R$ 270 (meia) | R$ 540 (inteira)

Pista - R$ 290 (meia) | R$ 580 (inteira)

Cadeira Inferior Roxa - R$ 380 (meia) | R$ 760 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 380 (meia) | R$ 760 (inteira)

Pista Premium - R$ 460 (meia) | R$ 920 (inteira)

PIT A - R$ 900 (meia) | R$ 1.800 (inteira)

PIT B - R$ 900 (meia) | R$ 1.800 (inteira)

Valores dos ingressos por setor - Brasília

Arquibancada - R$ 230 (meia) | R$ 460 (inteira)

Pista - R$ 230 (meia) | R$ 460 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 360 (meia) | R$ 720 (inteira)

Pista Premium - R$ 425 (meia) | R$ 850 (inteira)

PIT A - R$ 900 (meia) | R$ 1.800 (inteira)

PIT B - R$ 900 (meia) | R$ 1.800 (inteira)

Valores dos ingressos por setor - São Paulo

Arquibancada - R$ 245 (meia) | R$ 490 (inteira)

Pista - R$ 280 (meia) | R$ 560 (inteira)

Cadeira Superior - R$ 430 (meia) | R$ 860 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 460 (meia) | R$ 920 (inteira)

Pista Premium - R$ 470 (meia) | R$ 940 (inteira)

PIT A - R$ 900 (meia) | R$ 1.800 (inteira)

PIT B - R$ 900 (meia) | R$ 1.800 (inteira)