Sesi Santo André terá seletiva de ginástica artística em julho

O Sesi Santo André realizará uma seletiva de Ginástica Artística voltada para meninas nascidas nos anos de 2018 e 2019 (e que já não estejam matriculadas no Sesi Participação), no dia 5 de julho. O evento acontecerá a partir das 13h, no Ginásio da unidade, e é uma excelente oportunidade para jovens meninas que desejam ingressar ou se desenvolver na modalidade, independentemente de experiência prévia.



As interessadas devem apresentar disposição e interesse por atividades físicas, além de habilidades como força, flexibilidade, coordenação motora e equilíbrio. O objetivo das turmas de ‘Aperfeiçoamento’ do Programa Sesi Esporte é formar atletas para representar a instituição em competições externas.



Para participar, o pai ou responsável deve preencher este formulário com todas as informações da criança



No dia da Seletiva, a liberação das senhas para a avaliação ocorrerá das 12h30 às 14h, na portaria, seguida do preenchimento de documentos. A partir das 13h, as participantes serão organizadas em grupos de dez, por ordem de senha, e irão se dirigir ao Ginásio para os testes.



Estão sendo ofertadas cinco vagas, por isso vale destacar que nem todas as participantes serão selecionadas e esse processo faz parte do aprendizado. “Para aquelas que não forem escolhidas, destacamos que o SESI Esporte conta com o programa ‘Participação’, destinado a turmas mediante vagas disponíveis. Quem se interessar, pode acompanhar abertura de novas vagas ao longo de todo o ano, através do nosso site”, explica a professora Camila Mieza.



Para participar dos testes, é recomendado que as meninas estejam usando roupas confortáveis e cabelo preso, além de trazerem suas garrafinhas de água.



A lista com as selecionadas será afixada em cartaz, na portaria do Sesi Santo André, 10 de julho, a partir das 14h. As cinco escolhidas também serão informadas por e-mail ou telefone cadastrados no ato do preenchimento da inscrição. Não haverá lista de espera para novas seleções.