Prefeito de Diadema realiza visita técnica no CEU Diadema

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), visitou nesta semana a obra do CEU (Centro Educacional Unificado) Diadema. A visita técnica faz parte do trabalho de acompanhar o andamento da obra do complexo educacional que está sendo construído no bairro Promissão, que começou no segundo semestre de 2022 e que a administração atual está dando continuidade.

Percorrendo os pavimentos do CEU, o prefeito afirmou que tem a responsabilidade de concluir o empreendimento que emprega mais de 70 funcionários e que já está com 80% da edificação pronta. “É de nossa responsabilidade para com o morador, a moradora e as crianças da nossa cidade terminar essa obra. Nós temos sentimento de zelo público e dá para ver o progresso da construção de janeiro até agora”, disse.

O CEU Diadema está sendo erguido na Rua Pau do Café com verba municipal e federal. Com 25 mil metros quadrados de área construída, o complexo educacional conta com três edifícios escolares. Com eles estão inseridos espaços para práticas esportivas e culturais, biblioteca, quadra poliesportiva, salas de ginástica, piscinas cobertas para aulas de natação, hidroginástica e atividades recreativas, além de teatro, cineteatro e oficinas culturais.

Quando estiver em funcionamento, o CEU Diadema abrirá 1,8 mil vagas. Deste total, 260 serão para estudantes de 0 a 3 anos; 512 para alunos de 4 a 5 anos; 869 para o Ensino Fundamental (1º aos 5º anos) e 224 vagas para o EJA (Educação de Jovens e Adultos).