Veja o obituário do Grande ABC deste dia 27 de junho de 2025

SANTO ANDRÉ

Jacy Ribeiro Marques, 94. Natural de Avaré (SP). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Onésio Rodrigues, 93. Natural de Jacupiranga (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Rodrigues Filho, 86. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Terezinha Esmerito de Carvalho, 85. Natural do Senhor do Bonfim (Bahia). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Pereira de Sousa, 79. Natural do Catolé do Rocha (Paraíba). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Álvaro Soares da Silva, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Comerciante aposentado. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izabel Aparecida Coradini, 77. Natural de Capivari (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Carlos Lavrencsik, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Valdeci Araújo Costa Derasmo, 75. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdomiro Afonso, 75. Natural de Pereira Barreto (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito Ladislau, 72. Natural de Tupã (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Antonio Ferreira, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luciana de Jesus Silva, 72. Natural de Teresina (Piauí). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Magali Lima Scarpanti, 72. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Vanderlei de Oliveira Peres, 71. Natural de Tupã (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leornice Rabelo Mendes, 69. Natural de Leópolis (Paraná). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anibal Rodrigues, 66. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia no Sítio Taquaral, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourival de Carvalho Sá. 57. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Autônomo. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

César Araujo Alencar, 34. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Ajudante de manutenção. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Dagmar Baptista Pessotti, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 22, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Benedito Manoel Camargo Filho, 87. Natural de Tatuí (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 22. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

José Fiorio, 81. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Victoria Teixeira, 84. Natural de Socorro (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Eulina Miranda de Oliveira, 81. Natural de Maracás (Bahia). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Jorge Gomes Albuquerque, 70. Natural de Santa Maria do Cambucá (Pernambuco). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Marlene Rodrigues de Carvalho, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 22, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Genival Mariano da Cruz, 64. Natural de São José do Belmonte (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Pedreiro. Dia 22, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

José Nilton de Jesus e Jesus, 54. Natural de Euclides da Cunha (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Mateus Donato Filho, 50. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Wallace Santana Silva, 45. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

RIBEIRÃO PIRES

Iraci Ramos de Oliveira Silva, 95. Natural de Andaraí (Bahia). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Roceli Fátima dos Santos Roque, 57. Natural de Lages (Santa Catarina). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 22, em Santo André. Cemitério São José.

Marcelo Sandro da Silva Schavaretto, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Cleonice Aparecida de Lacerda, 47. Natural de Itaguajé (Paraná). Residia no Parque América, em Rio Grande da Serra. Ajudante geral. Dia 22, em Santo André. Cemitério São Sebastião.