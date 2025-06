Palavra do Leitor - 26 de junho de 2025

CPI contra Auricchio

‘CPI envia notificações, mas Auricchio não é localizado’ (Política, ontem). Vai no jogo do Palmeiras nos Estados Unidos. Quando tiver jogo, ele estará na arquibancada.

Leonardo Jacóia

Justiça

O juiz Lourenço M. Fonseca Ribeiro, da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, será investigado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais por libertar da prisão Antônio Cláudio Alves Ferreira, o homem que destruiu o relógio doado por Dom João VI, durante a invasão de 8 de Janeiro, de triste memória, a mando do todo poderoso Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Claro que ninguém concorda com atos de vandalismo e quem os pratica tem de pagar por eles. Agora, quantos casos como este já ficaram impunes? Condenar o mecânico a 17 anos de prisão, quando há milhares de criminosos soltos pelos mais diversos crimes, inclusive de colarinho branco, não é nada razoável. Por que o todo-poderoso não mandou investigar o juiz Luciano Silva, da 2ª Vara Federal de Araçatuba, São Paulo, que soltou o piloto de avião Wesley Evangelista Lopes, que transportava 400 kg de cocaína? Por que não mandou investigar seu par até dias atrás, Marco Aurélio Melo, por ter soltado André do Rap, um dos chefões do PCC, que saiu pela porta da frente da cadeia em 2020, a mando do seu colega de STF e está foragido até hoje? São de coisas assim que os brasileiros estão cansados e que está levando o País a um lugar que ninguém quer chegar. Um Judiciário atuando desta forma é uma temeridade em qualquer lugar do planeta. Não deu certo em lugar nenhum. Que possamos corrigir a rota enquanto há tempo.

Mauri Fontes

Santo André

Discos voadores

Na terça-feira se comemorou o Dia Mundial dos Discos Voadores, na Era Moderna, iniciado em 24 de junho de 1947, quando o piloto Kenneth Arnold, observou nove objetos, parecendo asas voadoras dos nazistas, próximos ao Monte Rainier. Foram produzidos muitos filmes e publicações a respeito, mas, até hoje, nenhuma prova da existência de extraterrestres. Jacques Vallee, em inúmeros livros, por exemplo Confrontos, Passaporte para Magonia, Colégio Invisível e Dimensão, deixou a entender que tudo não passou de uma distração de outros projetos, como, por exemplo, o Looking Glass. Lembramos também que outros sistemas de propulsão são utilizados nas naves de Musk, Rússia etc., como energia nuclear, plasma, eletromagnetismo e outros. Portanto, a verdade não está lá fora, está aqui dentro mesmo, é só analisar os fatos.

José Carlos Soares de Oliveira

São Bernardo

Futebol

‘Diretoria nega venda do S.Bernardo ao Água Santa’ (Esportes, ontem). Tradicional em São Bernardo é o Cachorrão. O Tigre é puro suco do Grêmio Barueri e do Grêmio Prudente.





Danilo Oliveira

