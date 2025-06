Veja a charge do Diário para o dia 26 de junho de 2025

O mês de maio deste ano foi o mais letal de toda série histórica do InfoSiga, monitoramento do governo estadual gerenciado pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo), realizado desde 2015. Foram 30 mortes, um aumento de 25% em comparação com o mesmo período do ano passado, que já havia batido recorde, com 24 vítimas fatais. Até 2023, a média para o mês era 19.

O recorde aconteceu justamente em meio à Campanha Maio Amarelo, quando as cidades promoveram uma série de ações de conscientização para a redução de acidentes no trânsito. Os dados mostram ainda uma maior letalidade, pois, apesar do número de mortes subir, o de acidentes totais, fatais e não fatais, caiu. Em maio de 2025, foram registrados 492 ocorrências, contra 585 no mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, de janeiro a maio, 2025 também bateu recorde de mortes – 109 –, desde 2015, quando iniciou o levantamento do InfoSiga e ocorreram 103 mortes para o período. Neste ano, houve um crescimento de 30% em relação aos cinco primeiros meses de 2024, com 84 óbitos registrados. A média de mortes, de janeiro a maio, de 2016 a 2023, foi de 83 por ano.