S10 completa 30 anos e se torna o veículo mais longevo da GM

A S10 completa 30 anos e marca seu lugar na história como o modelo mais longevo em produção contínua pela GM (General Motors) no Brasil. Desde 1995 a picape é fabricada no País e segue como uma das mais desejadas deste disputado segmento.

“Os 30 anos da S10 são um atestado da preferência e da confiança do consumidor brasileiro. São mais de 1 milhão de unidades vendidas no País, um volume acumulado recorde na categoria”, destaca Paula Saiani, diretora de Marketing da General Motors América do Sul.

Na linha 2026, a S10 ganhou importantes evoluções em segurança. Um dos principais destaques é a introdução do sistema auxiliar de permanência em faixa em todas as versões equipadas com transmissão automática – a partir da configuração WT, voltada ao trabalho.

Outra novidade é a extensão do alerta de tráfego cruzado traseiro para mais versões da picape. Antes exclusivo da configuração topo de linha High Country, o sistema agora passa a ser item de série em todas com cabine dupla.

Todas as versões automáticas da S10 agora contam também com o alerta de colisão frontal e com o sistema de frenagem automática de emergência com detecção de pedestres.