Fastback conquista espaço e espera chegada da linha 2026

O Fastback é um daqueles carros que dividem opiniões. Há quem torça o nariz para o modelo e também os que admiram cada detalhe. E este segundo grupo parece estar levando vantagem, pois está se tornando cada vez mais comum encontrar o SUV cupê da Fiat nas ruas das cidades.

Apresentado como carro conceito no Salão do Automóvel de 2018, o Fastback estreou no mercado em 2022 e no fim do ano passado foi, ao lado do Pulse, responsável pela introdução do sistema híbrido da Fiat no Brasil. Em fevereiro deste ano o modelo atingiu a marca de 100 mil unidades vendidas. Nos primeiros cinco meses deste ano, foram 20.231 emplacamentos, o que leva a crer que no fim de 2025 atinja marca semelhante à de 2024, quando vendeu 48.250 carros.

Sem contar que a linha 2026 já está dando as caras nas lojas da marca antes mesmo de ser apresentada, o que deve ocorrer em breve.

Por uma semana equipe do Diário circulou com uma versão Audace Hybrid do Fastaback e gostou do resultado. Principalmente do motor T200 Flex que, aliado ao câmbio CVT de sete velocidades, entrega 130cv.

Isso porque conta com a ajuda do sistema híbrido, que possui um motor elétrico multifuncional (substitui o alternador e motor de partida) e gera torque adicional para o propulsor térmico do veículo e energia elétrica para carregar as duas baterias que fornecem energia ao motor elétrico.

O conforto e a comodidade de contar com equipamentos que proporcionam frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa, e a comutação dos faróis, que define entre o farol alto e baixo automaticamente, também fizeram a diferença.

Agora é esperar para ver como será o Fastback 2026.