Grecco atinge meta de elevar em 50% número de cirurgias

O médico Eduardo Grecco assumiu em fevereiro a direção do Hospital Estadual Mário Covas, localizado em Santo André, com a meta de ampliar o número de cirurgias realizadas no complexo, as quais são de alta complexidade, além de reduzir a sobrecarga do setor de emergência, evitando que pacientes com demandas de baixa complexidade ocupem leitos destinados a casos mais graves.

À jornalista Mariana Gutierrez, durante o podcast Política em Cena, do Diário, Grecco afirmou que os primeiros meses de gestão foram dedicados a unificar a equipe em torno do objetivo de fazer o Mário Covas funcionar em sua plenitude. O resultado, segundo o diretor, que também é professor do Centro Universitário FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), foi atingir a meta de aumento no número de cirurgias. Segundo o diretor, hoje o hospital está começando a caminhar com as ‘próprias pernas’ e atendendo às necessidades da região.

“O Mário Covas tem vocação cirúrgica. Hoje são realizados aproximadamente mil procedimentos de alta complexidade por mês, como cardiovascular. oncologia, ortopedia. Conseguimos voltar à origem do hospital, principalmente com apoio da Fundação (do ABC), de os professores e as equipes estarem mais atuantes. Prometemos mais de 50% de efetividade (ao assumir) e já estamos conseguindo essa meta. Zerando as filas e aumentando o atendimento em ortopedia, que é uma demanda do Estado”, pontuou.

Segundo Grecco, a Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde) Regional sempre foi um grande dilema. Porém, destacou que a questão evoluiu bastante. “Temos núcleos internos de regulação. Hoje os municípios têm uma estrutura hospitalar que não existia antigamente. São Bernardo tem o Hospital de Clínicas. Santo André tem o Atrium (Poupatempo da Saúde) e o Centro Hospitalar. Todos esses complexos suprem muito a demanda da região. A Cross tem de atuar dessa maneira, regionalizada. Temos de trabalhar cada vez mais para que os atendimentos sejam de nossos pacientes, do Grande ABC”, afirmou.

