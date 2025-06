Explosão causa incêndio em empresa de reciclagem em São Bernardo

Uma explosão seguida de incêndio aconteceu em uma uma empresa na manhã desta quarta-feira (25), na Estrada Fukutaro Yida, no bairro Cooperativa, em São Bernardo. O fogo teve início por volta das 10h. Cinco pessoas foram levadas ao hospital para avaliação médica, após inalar fumaça.

“Foram encaminhadas para o Pronto Socorro Central para avaliação da tosse, por precaução”, diz trecho da nota da empresa Dinâmica Ambiental, que atua na fabricação e reciclagem de produtos como desodorantes, cremes e hidratantes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se concentraram na parte externa do galpão da empresa, onde havia reservatórios contendo GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), combustível altamente inflamável conhecido popularmente como gás de cozinha.

Segundo a Dinâmica Ambiental, a brigada de incêndio do próprio local atuou inicialmente para conter as chamas até a chegada das viaturas.O incêndio foi controlado e o cilindro que apresentava risco foi devidamente resfriado, deixando o local em segurança.

O combate às chamas foi finalizado por volta das 11h, sendo necessário o empenho de cinco viaturas do Corpo de Bombeiros.