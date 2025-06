Acidente entre duas carretas provoca lentidão na Grande SP

Uma colisão envolvendo duas carretas no km 57 do Rodoanel, na região de Itapecerica da Serra, provocou derramamento de carga e lentidão no tráfego na manhã desta quarta-feira (25). Segundo a SPMAR, os veículos se chocaram sob a faixa 2, e a carga de soja transportada caiu sobre a faixa 1, que ficou interditada.

Os carros que trafegam pela via estão liberados apenas pela faixa 3 e pelo acostamento. Até o momento, não há informações oficiais sobre vítimas fatais. Uma pessoa sofreu ferimentos moderados e está recebendo atendimento no local pela equipe médica da concessionária; outra vítima está ilesa.



A lentidão se estende do km 53 ao km 63. Entre o km 53 e o 57, o trânsito lento é consequência direta do acidente. Já do km 58 ao km 63, o tráfego é afetado por uma obra em andamento no km 63, o que contribui para a retenção dos veículos.



Motoristas devem redobrar a atenção e, se possível, evitar o trecho até que a situação seja normalizada.