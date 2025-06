Alexandre Mattos descarta contratações de impacto no Santos e exalta Neymar: 'É um gênio'

Apresentado como novo diretor executivo do Santos nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, Alexandre Mattos deu entrevista como 'homem-forte' do departamento de futebol. Em seu discurso, ele exaltou Neymar, disse apostar na retomada do atacante, e afirmou também que o Santos não vai fazer loucuras no mercado no que diz respeito a reforços.

Sobre o principal nome do elenco e as lesões do craque desde o seu retorno ao clube. Mattos comentou sobre a importância do atacante neste processo de resgate do futebol santista.

"Neymar sempre gera expectativa por tudo que representa. Quando se fala que não produziu, tudo bem, mas ele ficou um ano e meio sem jogar. Tem de dar um tempo. Normal ter lesão (nesta volta). Precisa adquirir ritmo, se fortalecer. Mas o que posso dizer é que ele é um gênio", afirmou o dirigente que destacou a mentalidade do camisa 10 em voltar a brilhar no futebol brasileiro.

"Priorizou ficar no Brasil. Ele tendo uma sequência, vai ser importante para o Santos. Conversamos duas ou três vezes ontem. O Neymar quer voltar a ser decisivo. E isso vai ser importante não só para o Santos, mas também para a seleção brasileira", declarou Mattos.

A novela envolvendo a renovação do jogador teve um final feliz e as duas partes chegaram a um acordo. O atleta acertou uma extensão de vínculo por mais seis meses e a expectativa é de que o segundo semestre seja mais satisfatório para o clube com Neymar sendo efetivo em campo.

Na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro (11 pontos) e necessitando de uma reação, o assunto sobre reforços entrou na pauta de perguntas na entrevista. Sobre o tema, Mattos foi cauteloso. Elogiou o atual elenco e garantiu que o clube não vai fazer loucuras no que diz respeito à contratações.

"Quando recebi o convite, analisei o elenco e afirmo com tranquilidade que temos bons jogadores. Precisa de um ajuste ou outro, como qualquer um no mundo. Pregamos gestão humana. Temos de resgatar alguns atletas".

Sobre a janela de transferência, o dirigente disse que tudo precisa ser analisado com calma. "É meio de temporada, tem janela, tem pausa. Grande parte dos atletas já fez mais de sete partidas no Brasileiro. E no exterior, as opções são restritas. Vamos ter equilíbrio na parte financeira e não vamos fazer loucuras", disse.