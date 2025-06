Bia Haddad vence ex-nº 3 e vai às quartas em Bad Homburg

Beatriz Haddad Maia obteve um grande resultado no WTA 500 de Bad Homburg, nesta quarta-feira. Em uma dura batalha contra a ucraniana Elina Svitolina, a tenista brasileira mostrou resiliência e buscou a virada contra a ex-número 3 do mundo pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/6 (9/7), em 2h27min. Bia fechou o jogo contra a atual 14ª do ranking em seu quinto match point.

A vitória classifica Bia para as quartas de final do torneio alemão, disputado na grama e preparatório para Wimbledon. A atual 21ª do ranking vai encarar agora a italiana Jasmine Paolini, 4ª do mundo e atual vice-campeã de Wimbledon.

Com seu segundo triunfo seguido na grama de Bad Homburg, a brasileira parece ter deixado para trás a má fase que dominou a primeira metade de sua temporada, quando chegou a acumular nove derrotas consecutivas. O saldo geral do ano segue negativo, com nove vitórias e 18 revezes até agora. Mas as semanas recentes foram mais animadoras, com três triunfos e três derrotas em seus últimos três torneios.

Às vésperas de Wimbledon, que começa na próxima segunda-feira, a número 1 do Brasil acumula boas performances na grama, contra adversárias até do Top 10 do ranking. Seus melhores resultados foram justamente a vitória desta quarta e o triunfo sobre a experiente checa Petra Kvitova, dona de dois títulos no Grand Slam britânico em Queen's.

Enfrentando-se pela primeira vez no circuito, Bia e Svitolina fizeram um duelo de poderosos saques nos games iniciais da partida. O equilíbrio se manteve até o sexto game, quando a brasileira cedeu seus primeiros break points e viu a ucraniana aproveitou o terceiro deles.

A ex-número 3 do mundo, no entanto, também oscilou. Ao sacar para fechar a parcial, desperdiçou dois sets points e enfrentou um break point. Bia não aproveitou a chance e viu a adversária abrir vantagem na partida.

No segundo set, Bia precisou salvar break points já em seu segundo game de saque, com sucesso. Ela sustentou boas disputas com Svitolina e soube ser precisa no momento mais importante da parcial. No 10º game, aproveitou a única chance de quebra cedida pela ucraniana, converteu seu set point e empatou o confronto.

A terceira e última parcial contou com o melhor tênis da brasileira. Mais agressiva, Bia protagonizava bons momentos tanto no saque quanto na devolução. Salvou com maestria dois break points, que empolgaram o público e renovaram sua confiança.

A parcial, porém, foi marcada pelas oscilações de ambas as tenistas. Bia abriu vantagem duas vezes, com quebras de saque. Mas permitiu a reação da ucraniana. O confronto, então, foi decidido no tie-break. A brasileira abriu 4/1 e desperdiçou quatro match points antes de sacramentar a suada vitória.