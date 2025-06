Irã diz que ataques dos EUA danificaram centrais nucleares

O Irã confirmou que as três centrais nucleares atacadas pelos EUA no fim de semana sofreram graves danos. "Nossas instalações nucleares foram gravemente danificadas, com certeza", disse o porta voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, em entrevista à Al Jazeera, sem dar mais detalhes.

LEIA MAIS: Análise dos EUA indica que ataque não destruiu centrais nucleares do Irã

O presidente dos EUA, Donald Trump, alega que os ataques "eliminaram complemente" o programa nuclear de Teerã.

Baghaei pareceu sugerir também que o Irã talvez não bloqueie permanentemente os inspetores da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica), ressaltando que um projeto de lei em tramitação no Parlamento iranianos propõe apenas a suspensão, e não o fim absoluto, das interações de Teerã com a agência.

O porta-voz insistiu, porém, que o Irã tem direito de desenvolver um programa de energia nuclear. "O Irã está determinado a preservar esse direito sob quaisquer circunstâncias", afirmou. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.