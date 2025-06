Leandro Hassum vive pai ciumento e atrapalhado em comédia da Netflix

A clássica rivalidade entre brasileiros e argentinos serve de pano de fundo para a nova comédia da Netflix, Família, Pero No Mucho, que estreia em 18 de julho. Estrelado por Leandro Hassum, o filme acompanha os desafios de um pai ciumento tentando lidar com a ideia de ver a filha se casar com um argentino — tudo isso durante uma viagem tensa e gelada a Bariloche.



Na trama, Otávio (Hassum) embarca com a família rumo à Argentina para conhecer os sogros da filha Mariana (Júlia Svacinna). Mas a viagem que deveria selar a união das famílias rapidamente se transforma em um caos movido por desentendimentos culturais, ciúmes e muitas trapalhadas — tudo potencializado pelo “portunhol” desastroso do protagonista.



Entre tombos na neve, brigas e tentativas frustradas de agradar os anfitriões, Otávio acaba criando um grande mal-entendido que ameaça o casamento da filha. Cabe a ele contornar a situação e provar que, mesmo com todos os conflitos, o amor familiar pode superar as diferenças.



Gravado entre Bariloche e o Rio de Janeiro, o filme conta com um elenco misto de talentos brasileiros e argentinos, como Gabriel Goity, Simón Hempe, Karina Ramil, Mariela Pizzo, João Barreto e Abril di Yorio. A direção é de Felipe Joffily, com roteiro de Leandro Soares e Lucas Blanco. A produção é assinada pela Camisa Listrada, conhecida por outros sucessos de comédia nacional.



Com muito humor e situações familiares universais, Família, Pero No Mucho promete arrancar boas risadas enquanto brinca com estereótipos e diferenças culturais entre os “hermanos” e os brasileiros.